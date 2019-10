Ein Leben in Würde bis zuletzt : Landrat Eibes und Bürgermeister Rodenkirch würdigen die Arbeit der Hospizhelfer

Ein Leben in Würde bis zuletzt

Wittlich Sie begleiten Menschen in der letzten Phase ihres Lebens – unheilbar kranke Menschen, die wissen, dass sie sterben müssen. Hospizhelfer, die meisten sind Ehrenamtliche, tragen zum Sterben in Würde bei. Im Kreis Bernkastel-Wittlich gibt es 39 davon, die meisten sind Frauen.

Es ist ein ganz besonderer Dienst am Nächsten, denn es berührt ein Thema, das die meisten am liebsten verdrängen würden.Die Hospizhelfer sind zusammengeschlossen in dem vor 21 Jahren gegründeten ökumenischen Hospizdienst, der vom Caritasverband Mosel-Eifel-Hunsrück, dem Dekanat Wittlich, der evangelischen Kirchengemeinde Wittlich und der katholischen Erwachsenenbildung Mittelmosel getragen wird.