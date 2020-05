Verwaltung : Landrat Gregor Eibes feiert 40. Dienstjubiläum 

Innenminister Roger Lewentz (Zweiter von rechts) gratulierte Landrat Gregor Eibes (Dritter von rechts,mit Gattin Petra) zum Jubiläum. Den Glückwünschen schlossen sich die Beigeordneten Robert Wies, Alexander Licht und Achim Zender (von links nach rechts) an. Foto: TV/Mike-D. Winter

Bernkastel-Wittlich Im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Wittlicher Kreishaus gratulierten Staatsminister Roger Lewentz und der Erste Kreisbeigeordnete Alexander Licht Landrat Gregor Eibes zum 40. Dienstjubiläum.

Lewentz ging in seiner Gratulation ausführlich auf den Lebens- und Dienstweg des Landrats ein, der in diesen Jahren immer zwischen Wittlich und Morbach pendelte.

Nach dem Abitur und dem anschließenden Grundwehrdienst begann Eibes am 1. Juli 1981 seine dreijährige Ausbildung für den gehobenen nichttechnischen Dienst bei der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich mit dem gleichzeitigen Studium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen. Mit dem erfolgreichen Abschluss als Verwaltungswirt FH wechselte er zunächst zu seiner Heimat-Einheitsgemeinde Morbach, wo er als stellvertretender Abteilungsleiter des Ordnungsamtes und als Standesbeamter tätig war.