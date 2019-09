Auszeichnung : Von großen und kleinen Leistungen

Bernkastel-Wittlich Landrat Gregor Eibes hat drei Bürger mit Ehrennadeln des Landes ausgezeichnet.

Günter Pelzer aus Veldenz ist seit 1983 kommunalpolitisch und ehrenamtlich tätig. Von 1983 bis 1984, 1989 bis 1994 und 1999 bis 2000 war er Ratsmitglied, von 1994 bis 1999 zweiter Beigeordneter der Ortsgemeinde Veldenz und seit 2002 erster Beigeordneter. Pelzer ist in seiner Gemeinde sehr aktiv. Alle vier bis sechs Wochen trifft sich der Vorstand des Heimatvereins, den es seit 1954 gibt. Dann entwickeln Günter Pelzer und seine Mitstreiter Ideen, was man im Dorf noch schöner machen könnte, welche Aktionen zur Festigung der Dorfgemeinschaft beitragen würden, oder Ideen für kulturelle Veranstaltungen. Auch beim Weinfest hilft er mit dem Heimatverein an den Ständen mit. Dass die Mitglieder so aktiv sind, ist nichts Neues, denn das Veldenzer Weinfest hat der Verein bis 1998 selbst veranstaltet. Auch das Carlsberg-Weinbergshäuschen bewahrten die Mitglieder vor 20 Jahren vor dem Verfall.