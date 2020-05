Auszeichnung : Landrat überreicht Ehrennadel des Landes 

Wittlich/Hetzerath (red) Über Jahrzehnte engagierte sich Herbert Zimmer aus Hetzerath in der Kommunalpolitik. Daher hat Bürgermeister Dennis Junk, Verbandsgemeinde Wittlich-Land, Herbert Zimmer (Foto mitte vorne mit Ehefrau) für eine staatliche Auszeichnung vorgeschlagen.

In einer Feierstunde im Wittlicher Kreishaus überreichte Landrat Gregor Eibes ihm jetzt die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz im Namen der Ministerpräsidentin. „Mit der Ehrennadel des Landes sagen wir als Gesellschaft ,Danke’ für die großen und kleinen Leistungen, die oft im Verborgenen bleiben und doch vieles bewirken“, erklärte Landrat Gregor Eibes anlässlich der Ehrung. Er dankte Zimmer für sein langjähriges Engagement im Landkreis Bernkastel-Wittlich. Von 1979 bis 2019 war Herbert Zimmer Mitglied im Gemeinderat Hetzerath, zunächst drei Jahre als Beigeordneter, dann zehn Jahre als Erster Beigeordneter und von 1992 bis 1999 Ortsbürgermeister der Gemeinde Hetzerath. Während seiner Amtszeit als Ortsbürgermeister hat er den Zweckverband Industriepark Region Trier mit aufgebaut. Neben seinemkommunalpolitischen Einsatz fördert er die Dorfgemeinschaft auch durch Mitgliedschaften in etlichen Vereinen und organisiert verschiedene Arbeitseinsätze mit weiteren Ehrenamtlichen. Lange Jahre war er Vorsitzender des Kapellenvereins Erlenbach. Herbert Zimmer setzt sich auch heute noch für den Erhalt der dortigen Kapelle mit Rat und Tat ein. Den Glückwünschen schlossen sich Bürgermeister Dennis Junk (Foto links) und Ortsbürgermeister Werner Monzel (Foto hinten) an. Foto: Mike-D. Winter / Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich