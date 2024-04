Ein Junge, viele Träume Wog bei der Geburt nur 700 Gramm – die Geschichte eines 16-Jährigenr im Rollstuhl

„Automobilkaufmann.“ Das will Benni mal werden, sagt er. Und er träumt davon, in einer eigenen Wohnung zu leben. „Irgendwo in der Nähe von Trier. Dann kann ich meiner Mama helfen“, sagt er. „Oder in München. Da wohnt mein Bruder.“ Eine eigene Familie möchte er mal haben. Er will auch mal kochen können. Damit er Lasagne, sein Lieblingsgericht, so gut machen kann, wie seine Mama. Auch ein Butterbrot will er sich mal schmieren können.