Landscheid Landscheider Rat trifft sich

In der Sitzung des Gemeinderates Landscheid am heutigen Montag, 8. Juni, geht es unter anderem um die Präsentation der Bieter zum Thema Bioenergiedorf/Fachliche Beratungsleistung Nahwärme. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr in der Eifellandhalle in Landscheid.