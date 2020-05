Zwist im Gemeinderat : Landscheider streiten über  Gewerbegebiet

Landscheid Der große oder der ganz große Entwurf? Im Ortsgemeinderat gibt es zur Erweiterung gegensätzliche Meinungen.

Ein hitziges Wortgefecht lieferten sich die Mitglieder des Ortsgemeinderates Landscheid auf der zurückliegenden öffentlichen Sitzung des Gremiums in der Eifellandhalle, denn zum Thema „Erweiterung des Gewerbegebiets“ gehen die Meinungen in der Gemeinde auseinander. Insbesondere über die Größe der Erweiterungsfläche wird man sich nicht einig.

Mit der Erweiterung würde das Gewerbegebiet bis auf 180 Meter an die Ortslage Burg heranrücken. Kann es also sein, dass die Bewohner von Burg fürchten, dass ihnen das Gewerbegebiet zu nah auf die Pelle rückt? Davon war in Meyers Argumentation gegen eine Erweiterung in Richtung Burg nichts zu hören: „Hauptsächlich geht es darum, dass die Erschließung dieser Flächen viel zu aufwendig wäre“, versuchte Meyer den Rat zu überzeugen. „Über diese Flächen führt eine Stromleitung. Außerdem würde die Entwässerung schwierig und kostspielig.“