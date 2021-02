Genosse aus der einstigen Partei-Hochburg : „Es ist mir eine Herzensangelegenheit“ – Andreas Höcker (SPD) kandidiert für den Landtag

Traben-Trarbach Andreas Höcker ist Direktkandidat der SPD im Wahlkreis 22. Der Ergotherapeut und Vorsitzende der SPD Traben-Trarbach stammt aus Nordrhein-Westfalen, der einstigen Hochburg der Sozialdemokraten.

Bereits in Kindheitstagen kam Andreas Höcker, SPD-Direktkandidat im Wahlkreis 22 für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 14. März, mit sozialdemokratischen Werten in Berührung. Geboren im nordrhein-westfälischen Herne nahm sein Vater den heute 53-Jährigen bereits als Kind mit zu Mai-Kundgebungen. „Mein Vater war gewerkschaftlich sehr stark engagiert und kämpfte immer für die Rechte der Arbeitnehmer“ sagt Höcker, der später in Gelsenkirchen in der SPD organisiert war. „Ich bin Sozialdemokrat aus tiefster Überzeugung“, sagt er, die Partei habe sehr viel für die Bundesrepublik getan, habe unheimlich viel geschaffen. Die SPD bezeichnet er als „Partei der Nähe“, sein Engagement in der Partei ist für ihn eine „Herzensangelegenheit“.

Seit 2014 lebt Andreas Höcker, der eine Tochter hat, an der Mosel. In seine neue Heimat hat ihn der Zufall gebracht. „Ich war auf Urlaub hier in der Region, da hat mich die Verbindung von Landwirtschaft, Wasser, dem guten Klima und den schönen Dörfern in ihren Bann gezogen. Genau das fand ich sehr herausfordernd“, sagt Höcker. Zuerst wollte er in der Region eine Niederlassung seiner Ergotherapeuten-Praxis, die er im heimischen Ruhrgebiet hatte, gründen, „doch dann kam das Angebot meines jetzigen Arbeitgebers“, wie Höcker erzählt, und seitdem ist er beim Verbundkrankenhaus in Bernkastel-Kues in leitender Position in der Geriatrie beschäftigt.