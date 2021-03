Landtagswahl 2021 : Karina Wächter verteidigt Sitz im Landtag

Bernkastel-Wittlich Wahlkreis 23: Ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Bettina Brück von der SPD hat die Christdemokratin gewonnen.

Was die Frauen-Quote betrifft, ist der Wahlkreis 23, zu dem die Verbandsgemeinden Bernkastel-Kues, Thalfang, Kirchberg und die Einheitsgemeinde Morbach zählen, in diesem Wahljahr ganz vorne: Vier der insgesamt neun Bewerberinnen und Bewerber sind Frauen: Bettina Brück, Karina Wächter, Melanie Wery-Sims und Jutta Blatzheim-Roegler.

Karina Wächter (CDU), die bereits im Herbst vergangenen Jahres den Landtagssitz von Alex Licht übernahm, konnte ihren Sitz im Parlament nach einem knappen Kopf-an-Kopf-Rennen mit Herausforderin Bettina Brück (SPD) behaupten. „Jetzt bin ich sehr erleichtert und bin dankbar für die Unterstützung. Es hat sich ausgezahlt, in den vergangenen Wochen an viele Türen geklopft zu haben. Ich hatte dabei tolle Gespräche mit vielen Bürgern. Das gibt mit einen großen Impuls, mich in Mainz für unsere Region einzusetzen“, sagt Karina Wächter am Wahlabend.