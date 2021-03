Landtagswahl 2021 : Das sagen lokale Politiker und Verbandsvertreter im Kreis Bernkastel-Wittlich zum Ausgang der Landtagswahl

Erste Kommentare von Bürgermeistern, Kommunalpolitikern und bekannten Persönlichkeiten:

Joachim Rodenkirch, CDU, Bürgermeister der Stadt Wittlich: „Es ist natürlich bedauerlich, dass die CDU ein so schlechtes Wahlergebnis eingefahren hat. Da spielen sicherlich Rahmenbedingungen wie Corona und bundespolitische Angelegenheiten eine Rolle. Das Wahlergebnis muss man respektieren. Warum die Wähler so entschieden haben, da muss man noch mit etwas Abstand genauer draufgucken. Es sieht so aus, als ob die Freien Wählern es in den Landtag schaffen. Das hat sicher auch zu Verschiebungen geführt.“