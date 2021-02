Landtagswahl : Wahlkampf in Laufschuhen

morbach-Gonzerath Der Gonzerather Frank Klein tritt in der Landtagswahl für die FDP an und hat die Folgen der Corona-Krise im Blick

Derzeit läuft er durch den Hunsrück: Der FDP-Landtagskandidat Frank Klein ist ambitionierter Läufer und macht seinen Wahlkampf gewissermaßen in Jogging-Schuhen. Klein läuft in seiner Freizeit durch sein Wahlgebiet und besucht die einzelnen Orte. In seinem Instagram-Account berichtet er von seinem „Lauf in den Landtag“.

Für die Politik hat er sich schon früh interessiert. „Ich war schon auf der Schule in Bernkastel-Kues Schulsprecher und wollte immer was bewegen. Der Informationsaustausch, Ziele erreichen, das macht mir Freude. Politik macht schließlich auch Spaß“, sagt der Hunsrücker, der in dieser Landtagswahl zum zweiten Mal für einen Sitz für die FDP antritt. Der 48-jährige Einzelhandelskaufmann stammt aus Horath und lebt in Morbach-Gonzerath. Seit 13 Jahren ist er selbständig und leitet einen Edeka-Markt in Büchenbeuren. Er ist Sprecher der Kreistagsfraktion und ist Mitglied im Gemeinderat von Morbach.