Ernährung : Vom Futter bis zum Steak – Rivenicher Landwirte betreiben Direktvermarktung par excellence

Foto: TV/Christian Moeris 20 Bilder Landwirt Herbert Wey in Rivenich mit eigener Schlachtung und Hofladen

Rivenich Landwirt Herbert Wey aus Rivenich gehörte mit zu den ersten Landwirten im Kreis, die die Chancen der Direktvermarktung im eigenen Hofladen erkannt haben. Mit Futteranbau und Schlachtung hält er die gesamte Produktionskette in der eigenen Hand.

Bei der Vermarktung von Lebensmitteln spielt Regionalität eine immer größere Rolle. Auch im Landkreis Bernkastel-Wittlich vermarkten deshalb mehr und mehr Landwirte und Winzer ihre Produkte im eigenen Hofladen. Die Direktvermarktung erlaubt Verbrauchern einen wesentlich tieferen Einblick in die Erzeugung der Lebensmittel, die sie verzehren, als der anonyme Einkauf im Supermarkt. Im Hofladen kann man mit den Landwirten persönlich ins Gespräch kommen und bekommt Informationen aus erster Hand darüber, wie und wo die Lebensmittel produziert werden. Ein Landwirt, der den Trend zur Regionalität weit früher erkannt hat als viele seiner Kollegen, findet sich in Rivenich: Landwirt Herbert Wey (60) und Sohn Florian (32) bieten ihren Kunden in ihrem Hofladen eine breite Produktpalette landwirtschaftlicher Erzeugnisse an. Im Mittelpunkt steht dabei die Vermarktung des hofeigenen Rindfleisches. In Rivenich sehen Verbraucher die Tiere, deren Fleisch im Hofladen angeboten wird, sogar auf der Weide stehen. Als Fleischerzeuger züchten die Weys Limousin-Rinder. Mit der Schlachtung auf dem eigenen Hof haben die Weys die Direktvermarktung mustergültig perfektioniert. Die Tiere werden in der hofeigenen Schlachterei zerlegt und zu einer Vielzahl an Fleischprodukten verarbeitet. In der Frischetheke im Hofladen finden Kunden Hackfleisch, Braten, Rouladen, Wurstwaren wie Bratwürste, Rohesser und Schinken, Burger-Patties vom Limousin-Rind, fertige Rouladen oder Hackfleischsauce im Glas sowie viele weitere Fleischerzeugnisse direkt aus der hofeigenen Schlachterei.

Das Sortiment im Hofladen besteht ferner aus Wein und Saft aus eigener Herstellung und wird ergänzt durch Schweinefleisch, Geflügel, Obst, Eier und viele weitere Produkte regionaler Erzeuger aus der Umgebung wie beispielsweise Milcherzeugnisse vom Engelshof aus Hetzerath. Seinen Hofladen zur Direktvermarktung hat Herbert Wey 2002 und damit schon vor 20 Jahren eröffnet. Die Genehmigung, um auf dem Hof Tiere zu schlachten und zu zerlegen, beantragte und erhielt Landwirt Wey bereits 1995. Im Landkreis Bernkastel-Wittlich gehört er damit zu den Pionieren der Direktvermarktung.

Doch was brachte den Rivenicher Landwirt so früh auf die Idee, seine Erzeugnisse im eigenen Hofladen und nicht wie die meisten seiner Kollegen über den Lebensmittelhandel zu vermarkten? Schon als er den Betrieb von seinem Vater in den 1980er-Jahren übernommen habe, sagt Wey, habe man auf dem Hof Rinder in Vierteln zwischen 70 und 100 Kilo verkauft. „Das war in einer Zeit, als noch bei der Traubenlese in großen Mengen für die Helfer im Weinbau gekocht wurde, in Ordnung. Heute versorgen sich die Erntehelfer aber selbst. Daneben wurden auch die Familien kleiner. Heute kauft niemand mehr Rinderhälften oder Viertel.“ Deshalb habe er 1995 mit der Fleischzerlegung und Abgabe in kleineren Mengen begonnen, sagt Wey. „Der Kunde von heute wünscht küchenfertig zerlegte Fleischstücke wie Rouladen, Steaks Hackfleisch, Burger-Patties oder Wurstwaren.“ Allerdings sei die Eröffnung des Hofladens in den 2000er-Jahren finanziell eine schwere Zeit gewesen, sagt Wey. „Die Anlaufphase dauerte bestimmt fünf Jahre: Damals stellten sich noch nicht ganz so viele Verbraucher wie heute die Frage, wo Lebensmittel, die sie verzehren, herkommen.“

Zeiten ändern sich: „Früher waren es eher ältere Hausfrauen, die gekocht haben. Heute interessieren sich immer mehr jüngere Leute und Singles für das Kochen und dafür, wo die Lebensmittel herkommen.“ Die Beratung, sagt Wey, nehme für die Kunden des Hofladens einen hohen Stellenwert ein. „Die Kunden möchten wissen, welches Teilstück vom Rind sie für welches Rezept oder Gericht nehmen können.“ Dabei setze die hofeigene Schlachtung der Direktvermarktung gewisse Grenzen: „Manche Stücke sind, da wir nichts zukaufen, begrenzt.“ Im Gegensatz zum Supermarkt sei im Hofladen nicht immer alles verfügbar, sagt Wey. Das sei ein Punkt, der nicht immer allen Verbrauchern in den Kopf gehe. „Ich kann nicht immer, wenn mir ein Filet fehlt, noch einen Bullen schlachten. Wir versuchen da aber stets, dem Kunden vergleichbare Stücke anzubieten. Trotzdessen habe der Hofladen innerhalb der letzten Jahre starken Zulauf gehabt und sei der Umsatz gestiegen. Und das liege, wie nicht nur Landwirt Herbert Wey sagt, sondern auch Kunden des Hofladens behaupten, an der Qualität: „Im Vergleich zur konventionellen Zucht haben unsere Tiere sechs Monate mehr Zeit zum Wachsen und stehen draußen auf der Weide.“ Darüber hinaus produzieren die Rivenicher Landwirte auch ihr Tierfutter. Das Eiweiß im Futter stammt von Erbsen aus eigenem Anbau, „auch weil für den Sojaanbau für Tierfutter in anderen Ländern Regenwald und Umwelt zerstört wird“. Da auf dem Hof geschlachtet wird, meint Wey, bleibe den Tieren der Stress, der sonst durch Transport zum Schlachthof entstünde, erspart. „Der Fleischgeschmack hängt mit der Futterqualität und der Geschwindigkeit der Mast zusammen. Außerdem werden Tiere hier bei uns nicht wie ein Gegenstand behandelt. Das macht es aus“, sagt der Rivenicher Landwirt über seine Rinderzucht. „Vor der Zerlegung hängen die Rinderhälften im Kühlhaus ganze acht Tage ab. Das ist auch nicht überall gegeben.“

Direktvermarktung par excellence: Damit haben die Weys vom Futteranbau, über Zucht und Schlachtung bis zum Verkauf des Endprodukts den gesamten Produktionsprozess sowie auch die Wertschöpfung in der eigenen Hand. „Wenn man dagegen Mastbullen gegen Rechnung verkauft, ist man schnell fertig. Die Direktvermarktung macht natürlich schon mehr Arbeit – aber uns macht es Spaß.“

Innerhalb der letzten Jahre habe der Hofladen viele Neukunden aus den umliegenden Dörfern wie auch aus Wittlich und Trier gewonnen, sagt Wey. Stammkundin Gabriele Völkel (58) aus Rivenich, die an einem Januarnachmittag im Hofladen einkauft, sagt: „Ich sehe die Tiere jeden Tag auf der Weide stehen und komme deshalb hier einkaufen: Hier weiß ich, wo das Fleisch herkommt.“ Die Rivenicherin lobt Weys Fleischqualität in den höchsten Tönen: „Das ist das beste Rindfleisch, das ich jemals gegessen habe – und ich bin selbst gelernte Fleischereifachverkäuferin. Hier stimmt das Preis-Leistungsverhältnis und man wird freundlich bedient.“

Rinderzüchter Herbert Wey aus Rivenich schlachtet seine Limousin-Rinder auf dem eigen Hof. Foto: TV/Christian Moeris

In der Frischetheke im Hofladen finden Kunden Fleisch- und Wurstwaren direkt aus der hofeigenen Schlachterei Foto: TV/Christian Moeris