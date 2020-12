Protest : Landwirte demonstrieren vor Aldi-Zentrallager in Wittlich

Landwirte demonstrieren vor dem Aldi-Zentrallager in Wittlich Foto: TV/Louis Roos

Wittlich (will) Rund 70 Landwirte und Winzer mit rund 40 Traktoren haben vor dem Zentrallager des Lebensmittelkonzerns Aldi in Wittlich in der Nacht zum Dienstag gegen die Preispolitik des Einzelhandels protestiert.