Mit Mahnfeuern und Traktordemonstrationen haben Landwirte der Region in den vergangenen Monaten immer wieder auf ihre Situation aufmerksam gemacht. Foto: Fritz-Peter Linden

Wittlich Landwirtschaft in Zeiten des Klimawandels: Auf der traditionellen Dreikönigstagung in Wittlich richten Vertreter des Bauern- und Winzerverbands Bernkastel-Wittlich deutliche Worte an die Politik.

Klimaschutz, schärfere Gesetze für Düngemittel und der CO 2 -Verbrauch waren Themen der Dreikönigstagung des Bauern- und Winzerverbands Bernkastel-Kues in Wittlich. „Es ist eine bewegte Zeit, es ist gut, dass wieder über die Landwirtschaft gesprochen wird,“ sagt Michael Horper, Präsident des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau zur Eröffnung der öffentlichen Tagung, zu der neben Landwirten und Winzern auch Vertreter der Politik und der Wirtschaft erschienen sind, darunter die Landtagsabgeordneten des Landkreises, Landrat Gregor Eibes und mehrere Bürgermeister.

Horper kritisiert die zweite Düngeverordnung, die ab Mai 2020 in Kraft treten soll. „Wenn Pflanzenschutz und Düngung nicht mehr möglich sind, wie soll Landwirtschaft dann überhaupt noch funktionieren, vor allem im internationalen Wettbewerb,“ fragt Horper.

Auch die Diskussion um den Abbau der Direktzahlungen, Förderzahlungen der EU an die Landwirte, die auch als „Erste Säule“ bezeichnet werde, nimmt Horper in den Fokus und sagt: „An die Sozialdemokraten und auch an die Grünen: Wer glaubt, dass die erste Säule Teufelszeug ist und nur noch Geld für Klimaschutz, soziale Standards und Umweltschutz investiert, irrt!“ Ebenfalls eine aus seiner Sicht vielfach verzerrte Darstellung der Landwirte in den Medien kritisiert der Verbandschef: „Wir fordern die Gesellschaft und die Medien auf, einen gemeinsamen Weg für das Jahr 2020 zu finden.“

Landrat Gregor Eibes setzt nach: „Die Landwirte dürfen nicht als Klimasünder der Nation abgestempelt werden. Viele Landwirte waren schon in Sachen Klimaschutz unterwegs, als Greta Thunberg noch nicht auf der Welt war.“

Manfred Zelder, Kreisvorsitzender des Verbands, zieht für das vergangene Jahr eine negative Bilanz: „2019 war ein Jahr mit einer schlechten Ernte und schlechten Preisen. Man fragt sich, ob das Umweltministerium in Berlin für uns wichtiger geworden ist als das Landwirtschaftsministerium.“ Professor Heinz Flessa vom Institut für Agrarklimaschutz zeigt anschließend in seinem Fachvortrag auf, dass der Anteil der Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft bei elf Prozent in Deutschland liege. „Man wird nie auf eine komplette Emissionsfreiheit in der Landwirtschaft kommen.

Etwa ein Drittel der Emissionen können eingespart werden. Manche schießen sich gerne auf eine einzige Zielgröße ein und blenden alles andere aus,“ sagt Flessa. Es ginge eben nicht nur um CO 2 sondern um eine Vielzahl von Treibhausgasen, die in der Landwirtschaft anfallen.

So sei zum Beispiel die Wirkung von N 2 O, dem Lachgas, um das 300 fache stärker als von CO 2 . Auch Methan (CH 4 ) und Ammoniak (NH 3 ) zählten zu den Treibhausgasen, die in der Landwirtschaft entstehen und sich nicht gänzlich vermeiden lassen könnten. Im Naturschutz könne man dem zum Beispiel mit der Renaturierung von Moorgebieten entgegenwirken, die wiederum Treibhausgase binden.