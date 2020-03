Wittlich : 350 Landwirte protestieren vor Aldi-Zentrallager

Wittlich Bauern kritisieren: Discounter missbrauche seine Marktmacht und Einkaufsmacht.

(bla) Ein Lichtermeer: Es war ein umwerfendes Bild, welches sich dem Betrachter am späten Sonntagabend gegen 22 Uhr rund um das Zentrallager von Aldi Süd in Wittlich bot. Schon von der Autobahn A1 aus sah man zahlreiche Traktoren mit ihren Scheinwerfern und Blinklichtern. Und es wurden immer mehr.

In einer kurzfristigen Aktion haben deutschlandweit die Landwirte von „Land schafft Verbindung“ (LSV) dazu aufgerufen, mit ihren Traktoren und anderen landwirtschaftlichen Maschinen die Zentrallager von Aldi zu umstellen. Aber es sollte ein Ein- und Ausfahren der LKW weiterhin gewährleistet sein. So haben sich über mehrere Stunden auch in Wittlich über 350 Landwirte mit 250 Maschinen um 22 Uhr am Sonntagabend verbunden und protestiert.