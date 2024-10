Langes Partywochenende Wittlicher Oktoberfest: So war der Auftritt von Mickie Krause (Fotos)

Nun läuft es schon am dritten Wochenende, das Oktoberfest in Wittlich. Kaum ist der Fassanstich vorbei und die Wies Playboys, Peter Wackel, Mia Julia und am letzten Sonntag Roberto Blanco, haben gerade die Garderobe verlassen, da standen am Feiertag und den Abenden danach weitere Stars auf der Wittlicher Bühne.