Tradition : Kinder basteln bunte Laternen

Laternenleuchten in der Stadt Wittlich Foto: TV/Ursula Koch

Wittlich (red) Die Kinder haben fleißig schöne Laternen gebastelt, um im November die Stadt Wittlich zu erleuchten und allen Einwohnern und Besuchern der Stadt eine besondere Freude zu bereiten. Die Martinslaternen kann man an verschiedenen Orten in Wittlich besichtigen: Kulturamt der Stadt Wittlich, Altes Rathaus, Neustraße 2, Gerhaard Haarstudio, Himmeroderstraße, Fleischerei Illigen, Himmeroderstraße, Big Shot Fotoatelier, Burgstraße, Altstadtbuchhandlung, Burgstraße, Bürgerservice der Stadt Wittlich, Schloßstraße 11. Am schönsten ist dies natürlich abends, wenn es draußen dunkel ist und die Laternen in den Fenstern leuchten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Laternenleuchten in der Stadt Wittlich Foto: TV/Ursula Koch

Laternenleuchten in der Stadt Wittlich Foto: TV/Ursula Koch

Laternenleuchten in der Stadt Wittlich Foto: TV/Ursula Koch