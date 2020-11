Tradition : Martinslaternen leuchten in Laufeld

Bunte Laternen in Laufeld Foto: TV/Cornelia Klas

Laufeld (red) „Ich geh’ mit meiner Laterne…“ singen die Kinder normalerweise beim Martinszug in Laufeld. Doch coronabedingt konnte auch in Laufeld in diesem Jahr kein St. Martinsumzug stattfinden. Stattdessen haben die Bürger bunte, stimmungsvolle Leuchten aufgehangen und so die abendlichen Spaziergänger erfreut.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bunte Laternen in Laufeld Foto: TV/Cornelia Klas