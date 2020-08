Kommunalpolitik : Infos über Baugebiet Borwiese

Laufeld In der nächsten Gemeinderatssitzung in Laufeld wird am Dienstag, 18. August, die Entwurfsplanung für das Baugebiet Borwiese vorgestellt. Es geht auch um die Festlegung des Bauprogrammes und die Ausschreibung der Tiefbauarbeiten. Auf der Tagesornung stehen zudem die Erweiterung der Kita Wallscheid, um eine Borsteinsanierung und um die geplante Fotovoltaikanlage Schmitzbach. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr in der Grafschafthalle in Laufeld.