Benefiz : Laufen für Kinder in Bolivien

Laufen für Kinder in Bolivien

Wittlich Die bolivianischen Partner des Bundes der katholischen Jugend (BDKJ) sind in diesem Jahr von der Corona-Pandemie gleich doppelt betroffen: Zum einen durch die schlechten medizinischen Bedingungen im Land und zum anderen, weil durch die Absage der Boliviensammlungen die Erlöse zur Unterstützung weggebrochen sind.

Das Geld wird normalerweise für den Bau von Schulen, die Unterstützung von Behinderten und jugendpastorale Zwecke in Bolivien verwendet. Durch den Ausfall der alljährlichen Sammlung entsteht ein Verlust von dringend benötigten finanziellen Mitteln, um in dem Land vor Ort weiterhin erfolgreich helfen zu können.

Die Hausfreizeit der Pfarreiengemeinschaft Wittlich und der Katholischen jungen Gemeinde Wittlich, die in diesem Jahr als „Freizeit vor Ort“ stattfindet, will helfen. Sie beteiligt sich an der bistumsweiten Aktion „Solidarität bewegt!“ des BDKJ.