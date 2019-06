Finanzen : Leader-Mittel: 1,6 Millionen Euro für sechs Projekte

Traben-Trarbach/Mehring Vom neuen Steg für Wassersportler in Traben-Trarbach bis zur Sanierung des alten Bahnhofs in Mehring: Die Vielfalt der ausgewählten Leader-Projekte entlang der Mosel ist in der siebten Förderperiode erneut groß.

Gefördert werden: ein Steg für Wasserwanderer und Wassersportler des Ruderclubs Traben-Trarbach mit rund 17 500 Euro, die Sanierung des Moselbahnhofs Mehring als Gastronomieprojekt mit 200 000 Euro, eine Kaffeerösterei in Cochem mit rund 74 000 Euro, eine Ortseingangsgestaltung der Gemeinde in Mehring mit rund 234 000 Euro, eine Kneippanlage in Hatzenport mit rund 7600 Euro und Wasserspaß mit Moselschleife in Zeltingen-Rachtig mit 23 300 Euro. „Wir brauchen in der Region kommunale genauso wie private Investitionen. Beides muss Hand in Hand laufen, nur so bleibt die Region auch dauerhaft als Lebens- und Erholungsstandort attraktiv“, ist Christiane Horsch als LAG-Vorsitzende überzeugt. Man habe mit EU- und Landesgeld die Möglichkeit, neben Kommunen oder Vereinen auch private Unternehmen zu fördern. Insgesamt stehen der LAG bis 2022 rund drei Millionen Euro an Geld zur Verfügung. Bis 1. September können Projekte angemeldet werden.