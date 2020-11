Kirche : Lebendige Krippe und Geschenkbaum

Bausendorf Die Kirchengemeinde Bausendorf lädt am Heiligen Abend zu einer Lebendigen Krippe ein, um vielen Familien trotz Corona die Möglichkeit zu bieten, der Weihnachtsbotschaft nachspüren zu können. Dafür sucht die Vorbereitungsgruppe noch helfende und handwerklich begabte Hände.

Interessierte melden sich bei Katrin Schäfer-Jäckels, Telefon 06532/9499825. Außerdem beteiligt sich die Pfarrgemeinde an der Geschenkbaumaktion der Caritas. Wegen der Corona-Pandemie ist es nicht möglich wie üblich Weihnachtsbäume aufzustellen sowie Geschenke, Gutscheine oder Bargeld entgegenzunehmen. Darum kann eine Spende für Familien, Alleinerziehende, Menschen in Armut, schwer kranke Menschen oder an andere Bedürftige aus unserer Region überwiesen werden. In der Pfarrkirche St. Servatius Bausendorf liegen bis Sonntag, 6. Dezember, Umschläge mit Überweisungsträgern bereit. Infos bei Armin Surkus-Anzenhofer, Telefon 0160/7490005.