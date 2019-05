Wanderung : Workshop zum Thema Bienen

Traben-Trarbach/Wolf (red) Eine weitere Veranstaltung der Reihe „Lebendige Moselweinberge“ findet am Samstag, 25. Mai, von 10 bis 13 Uhr, in Wolf statt. Angeboten wird der Workshop „Wildbienen am Zippammerweg“. Kinder von fünf bis neun Jahren können Nisthilfen für Bienen bauen.

