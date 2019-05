Lebenshilfe : Trennung, Scheidung, Depression

Wittlich Die Lebensberatung Wittlich legt ihren Geschäftsbericht vor: 1340 Menschen suchten Rat.

Aus der Altersgruppe bis 18 Jahre haben 443 Kinder und Jugendliche Rat gesucht, bei den Erwachsenen ab 19 Jahren waren es 114 Männer und Frauen. Erstere suchten am häufigsten Hilfe bei Trennung und Scheidung der Eltern, es folgen Probleme, die sich wie es im Bericht heißt „durch inkonsequentes Erziehungsverhalten ergeben“, Partnerschaftskonflikte der Eltern sowie Streitigkeiten im Umgangs- und Sorgerecht. 48 Prozent der Kinder und Jugendlichen leben nicht in ihrer Ursprungsfamilie. Bei den Erwachsenen erhofften sich die meisten Unterstützung aufgrund einer Belastung durch kritische Lebensereignisse. Direkt an zweiter Stelle stehen Depressionen oder depressive Verstimmungen. Die Bewältigung von Trennung rangiert an dritter Position. Die durchschnittliche Beratungsdauer pro abgeschlossenem Fall beläuft sich auf 6,2 Stunden.