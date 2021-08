Natur : Junge Vereinsmitglieder bauen Lebensturm

David Gorges, Simon Gorges und Benjamin Spahn errichteten in ihrer Freizeit das Insektenhotel am Butterdippchen. Foto: Ulla Wendland

Wintrich (red) Dem Aufruf des Projekts „100 Lebenstürme für die Mosel“ (der TV berichtete) folgten auch junge Mitglieder des Fördervereins Weinlehrpfad in Wintrich. David Gorges, Simon Gorges und Benjamin Spahn errichteten an vielen Tagen in ihrer Freizeit ein Insektenhotel am Butterdippchen.

