Auf der Mosel „Lecker an Bord“ in Traben-Trarbach: Plötzlich verziehen die Köche das Gesicht

In der neuesten Folge „Lecker an Bord“ rund um Traben-Trarbach zieht es die Fernsehköche Björn Freitag und Frank Buchholz zum Scheuerhof nach Wittlich und zu einer Weinlage nach Enkirch. Obwohl die beiden Köche zu Beginn der Folge von Traben-Trarbach als „nach Bordeaux bedeutendstem Weinort Europas im 19. Jahrhundert“ schwärmen, bleibt die Moselstadt jedoch leider nicht viel mehr als der Namensgeber der Folge. Vielmehr als den Weinkeller von Winzer Jan-Philipp Bleeke bekommen die Zuschauer von der Stadt und ihrer Weintradition nicht zu sehen. Auch zu einer Nachfrage an Mosel-Skipperin Mia Licht, die in der Gegend aufgewachsen ist, kann sich Fernsehkoch Björn Freitag nicht durchringen. Was Traben-Trarbach am Ende so besonders macht, wird nicht erzählt.