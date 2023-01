Bis 30. Juni abstimmen : Wahl zu „Deutschlands schönster Wanderweg“ startet heute – So stimmen Fans fürs Lecker Pfädchen im Hunsrück ab

Eines von sechs Genussfenstern an der Traumschleife Lecker Pfädchen bei Thalfang: Ab heute können Teilnehmer der Publikumswahl „Deutschlands schönster Wanderweg“ für den Rundweg im Hunsrück abstimmen, der als erster bundesweit das Zusatzzertifikat „Regionalgenuss“ erhalten hat. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Thalfang Jetzt gilt es für alle Wanderbegeisterten, die das Lecker Pfädchen in Thalfang bei der Wahl „Deutschlands schönster Wanderweg“ unterstützen wollen: Ab heute bis Ende Juni läuft die Abstimmung. Wie die Teilnahme funktioniert.

Die im Mai eröffnete Traumschleife Lecker Pfädchen bei Thalfang ist eine von bundesweit 15 Tagestouren, die die Chance auf den Titel „Deutschlands schönster Wanderweg“ haben. Die Wanderregion Saar-Hunsrück hat den Rundweg mit dem deutschlandweit erstmals verliehenen Zusatzzertifikat „Regionalgenuss“ für die vom Wandermagazin organisierte Wahl ins Rennen geschickt (wir berichteten). Seit heute, Freitag, 13. Januar, ist die Abstimmung über das Online-Wahlstudio des Wandermagazins möglich.

Stimmen können in zwei Kategorien vergeben werden – jeweils eine für die schönste Tagestour und eine für die schönste Mehrtagestour. Um letzteren Titel konkurrieren zehn Wege aus Wanderregionen in ganz Deutschland – von der Sieben-Gipfel-Tour im Bayerischen Wald bis zum romantischen Malerweg in der Sächsischen Schweiz. In der Rubrik Tagestouren ist neben dem Lecker Pfädchen im Hunsrück noch ein weiterer Weg aus der Vulkaneifel nominiert, die HeimatSpur Wasser-Erlebnisroute bei Bad Bertrich. Porträts, Bilder und weitere Informationen zu allen nominierten Strecken hat das Wandermagazin auf seiner Internetseite zusammengestellt.

In Thalfang hofft Touristinfo-Chef Daniel Thiel, einer der Initiatoren der Genuss-Traumschleife, auf viele Stimmen für das Lecker Pfädchen. Neben der Möglichkeit, direkt online abzustimmen, könnten Teilnehmer auch eine Wahlkarte schriftlich ausfüllen, erklärt Thiel. Diese Karten lägen vom 13. Januar bis zum 30. Juni in der Touristinformation in Thalfang aus. Auch in den Gastronomiebetrieben und sonstigen Partnerbetrieben der Urlaubsregion Thalfang am Erbeskopf würden die Wahlkarten verteilt. „Wir bieten an, dass wir sie bei uns in der Touristinformation sammeln und dann zusammen zum Wandermagazin schicken – hoffentlich dann im großen Karton“, kündigt Thiel an.

Auch das Wanderbüro Saar-Hunsrück ruft in einer aktuellen Mitteilung Wanderbegeisterte aus der Region dazu auf, bis zum 30. Juni fleißig abzustimmen.