Ihre Stimme zählt! : Leckerste Kugel: Abstimmung geht in die Endphase

Bernkastel-Wittlich Wer macht das leckerste Eis im Landkreis Bernkastel-Wittlich? Das haben wir unsere Leser gefragt. Die Abstimmung läuft, bis Sonntag kann noch abgestimmt werden.

Unter neun nominierten Eisdielen können die Leser abstimmen und den Gewinner des Wettbewerbs „Die leckerste Kugel“. Und viele haben schon ihre Stimme abgegeben: Mehr als 200 Teilnehmer waren es bis Freitag in unserem Online-Voting, zahlreiche Leser mailten uns ihren Favoriten. Und manche auch ihre Geschichte dazu. So wie Ottmar Plewka aus Ralingen-Olk (Kreis Trier-Saarburg), der, so viel darf man verraten, für die Eisdiele Simonetti abgestimmt hat.

„Von 1969 bis 1972 verbrachte ich drei Schuljahre in Traben. Schon damals gehörte ein Eis von Simonetti zu den besten Dingen, die ein Tag für mich bereithielt. Ein Stopp am Brückenhäuschen oder in der Eisdiele waren obligatorisch. Das ist lange her. In all der Zeit danach und auch heute: Traben-Trarbach ohne ein Eis von Simonetti, für mich undenkbar“, schrieb er.