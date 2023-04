Wenn Geschäfte ausziehen Leerstände in der Stadt: Hier drückt in Bernkastel-Kues der Schuh

Wittlich kämpft schon seit vielen Jahren mit Leerständen im Innenstadtbereich, in Trier steht in der Brotstraße eine ganze Häuserzeile leer und auch in Bernkastel-Kues zeigt sich der eine oder andere Leerstand nach der Corona-Krise. Bei einem Rundgang durch die malerische Altstadt des Touristenmagneten Bernkastel-Kues wird das deutlich.