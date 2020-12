Stadtbild : Ein Klotz am Bein der Burgenstadt

Manderscheid Ein Leerstand in bester Lage bereitet den Manderscheider Stadträten Kopfzerbrechen.

In bester Lage, gegenüber dem Rathaus für Medizin und Gesundheit und neben dem Heimatmuseum war etwa zehn Jahre lang das Schmuckgeschäft „Der Silberschmied“. Der Pächter ist aber verstorben und das Gebäude steht nun leer. Da es der Stadt gehört, muss sich der Stadtrat nun Gedanken machen, wie es damit weitergehen soll. Deshalb stand es auf der Tagesordnung der vergangenen Sitzung. Eine Idee: Für Wanderer und Touristen dort eine Anlaufstelle zu schaffen, damit sie sich, wenn sie in die Stadt kommen, an einem zentralen Punkt informieren können. Doch die Tourist Information der Kurstadt Manderscheid ist im Kurhaus. Stadtbürgermeister Günter Krämer erklärt: „Das geht nicht so ohne weiteres, eine Tourist- Information in der Silberschmiede unterzubringen, da wir sonst Fördergelder zurückbezahlen müssten.“