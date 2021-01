Legenden : Auf der Suche nach dem Heiligen Klamandus - Wie Dating in früheren Zeiten funktionierte

Nach 20-minütigem Gang erhebt sich der Klamandus-Bildstock (oben und unten rechts) auf einem steilen Abhang im Wenzelhausener Forst. Der Weg dahin ist matschig (unten links), während der Turm der St.-Bernhard-Kirche über Niersbach wacht (unten Mitte). Foto: Thorben Behring

Niersbach Von Parship bis Tinder: Viele Singles finden heute über Dating-Portale im Internet einen Partner. Doch wie war das vor 150 Jahren? In Niersbach gibt es eine alte Legende. Ihre Spur führt tief in den Wenzelhausener Forst.

Von Thorben Behring

Der Wenzelhausener Weg führt vorbei an kleinen Wohnhäusern, einem Schuppen und einem Fischteich mit Klappstühlen – bis man nach einer langen Kurve zu den Hallen eines Sägewerks kommt. Dahinter beginnt der Forst, den man nur über einen Matschpfad erreicht, auf dem sich das Regenwasser staut. Die Schuhe versinken im Schlamm. Vom Dorf her, ganz weit aus der Ferne hört man leise einen Hund bellen.

Die Legende des Heiligen Klamandus, über die in Niersbach gemunkelt wird, hat es bis ins Internet geschafft. Ein Reiseblogger war 2008 in der Region unterwegs und schrieb über Gerüchte: Früher hätten Dorfschönheiten aus Niersbach, wenn sie keinen Mann gefunden hätten, den Klamandus-Bildstock aufgesucht und gebetet. Sie hätten gehofft, der Heilige Klamandus schenke ihnen einen Mann.

Info Das Gebet des heiratslustigen Mädchens Von dem Gebet sind mehrere Versionen überliefert. Im vierten Band des Rheinischen Wörterbuchs steht es so: „Heiliger Klamandus, bescheer mir en Mann, / kenen met en rudem Boart, / kenen op e Schelmenoart, / heimlich op der Stross (Strasse), / heimlich am (im) Bett; / o, heiliger Klamandus, wenn ich so enen hätt!“

Wer heute einen Partner sucht, dem gibt das Internet nützliche Hilfsmittel an die Hand: Datingportale im Internet.

Zurück in Niersbach: Ein beschauliches Dorf umgeben von Fichtenwäldern auf Hügeln. Das Metallgitter vor einem Haus ist geöffnet, ein Auto brummt, ein Mann packt etwas in den Wagen. Seine Frau kommt nach vorn an das offene Tor. „Der Klamandus-Bildstock? Da gibt es Geschichten. Die Älteren wussten das, aber die sind alle verstorben. Fragen Sie mal bei den Nachbarn dort, die könnten es wissen.“ Sie zeigt auf das Nachbarshaus.

Fragt man bei der Nachbarin, wird bald eine Anwohnerin herbeigerufen. Wenn man sie nach dem Klamandus-Bildstock fragt, grinst sie, die Augen nach unten gerichtet.

Auf der anderen Straßenseite läuft eine Anwohnerin, sie wird herbeigerufen. Da habe es doch einen Film gegeben, heißt es, über diesen Klamandus-Bildstock, einen Fernsehbeitrag. Der sei vielleicht beim SWR erschienen. Der Rudi, heißt es, der habe den Beitrag gemacht. „Ich weiß gar nicht, ob der jemals erschienen ist oder ob der nur im Dorf gezeigt wurde“, sagt sie. „War das nicht bei der 200-Jahr-Feier bei der Kirch’?“ Sie meint die St.-Bernhard-Kirche, die weiter unten in der Töpferstraße steht.

„Ne, die Feier ist erst zwölf Jahre her. Der Film war früher.“ Der Film sei in den Neunzigern gedreht worden, sagt eine andere Anwohnerin, „Das war zum Erntedank-Fest.“ Mehr könnten sie dazu auch nicht sagen. „Fragen Sie mal den alten Ortsbürgermeister, der müsste es wissen.“

Auf dem Weg zum früheren Ortsbürgermeister tritt ein Mann aus seinem Haus. Wenn man ihn nach dem Klamandus-Bildstock fragt, sagt er: „Das war ein alter Brauch, aber das liegt schon lange zurück. Das muss in den Dreißigern gewesen sein. Oder in den Vierzigern.“ Er sei zuletzt einmal im Wald dort lang gelaufen, aber den Klamandus-Bildstock habe er nicht gesehen. „Vielleicht ist der abgerissen worden.“

Eine 72-jährige Frau weiß etwas dazu. „Viele Männer sind im Weltkrieg gefallen. Die vielen jungen Frauen sind hier geblieben und fanden keinen Mann. Die sind dann zum Bildstock gegangen“, sagt sie. „Mit meinem Mann bin ich da öfter spazieren gegangen, aber den Bildstock habe ich nie gefunden.“ Aber heute sei das alles vergessen, schon seit langem: „Dass nach dem Zweiten Weltkrieg da noch jemand hingegangen ist, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist sicher ein Brauch, der noch aus der Kriegszeit stammt. Ob Erster oder Zweiter Weltkrieg, das weiß ich nicht.“

Vor dem Haus des früheren Ortsbürgermeisters. Nach dreimaligem Klingeln öffnet sich die Haustür. Franz Josef Krumeich tritt heraus. Er war 20 Jahre im Amt. Er wisse wohl, dass es da dieses Klamandus-Häuschen gebe, sagt er. Man munkelt, früher seien unverheiratete Frauen dort hingegangen, um zu beten, in der Hoffnung, einen Mann abzubekommen. Ob da etwas dran sei? „Das sind eher Legenden“, sagt er. Früher als Jugendlicher hätte man die Geschichte wohl gekannt. Aber was es damit auf sich hat, könne er auch nicht sagen. Viele von den Älteren, die das noch wissen könnten, seien schon verstorben. „Doch“, sagt er plötzlich, „einer könnte es noch wissen.“

Zurück im Wald. Nach 20-minütigem Gang durch den Matsch, erscheint bald ein Viehgitter auf dem Boden, das man vorsichtig betritt, um nicht in die Lücken zwischen den Stangen abzurutschen. Links plätschert das Wasser des Dörbachs. Auf der rechten Seite erhebt sich ein Abhang, auf dem Boden liegen Eichenblätter, die der Regen in den vergangenen Wochen ein paar mal zu oft angefeuchtet hat.

Dort schließlich zwischen den kahlen Ästen lugt ein Steinblock hervor. Zwei Figuren, eine mit abgebrochenen Armen, stehen unter Spinnweben. Man kann sich vorstellen, dass er im Sommer schwerer zu sehen ist, wenn die Blätter der Bäume die Sicht behindern.

Vor 33 Jahren hat der heute pensionierte Schullehrer Franz Rudolf Remmy die Geschichte ins Kreisjahrbuch von Bernkastel-Wittlich gebracht. Blättert man durch das Buch aus dem Jahr 1987 findet man auf Seite 252 einen halbseitigen Artikel. Darin heißt es: „Wie der Volksmund zu erzählen weiß, taten dies vor langer Zeit auch die Niersbacher Mädchen, die nach verzweifeltem Suchen immer noch keinen Mann gefunden hatten. Wie groß muss ihre seelische Not gewesen sein?“

Franz Rudolf Remmy lebt heute in Herforst. Am Telefon erzählt der 71-Jährige: „Ich habe immer wieder mitbekommen, dass in Niersbach über das Klamandushäuschen erzählt wurde. Da habe ich mir gedacht, ich schreibe das mal auf.“

Auch seine Familie habe die Legende weitergegeben: „Meine Eltern haben früher davon erzählt und meine Tante auch. Da hieß es, die jungen Mädchen sind zum Heiligen Klamandus gegangen. Ob sie wirklich dahin gingen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat man gesagt, die gehen zum Heiligen Klamandus. Das ist eine Figur, die man so ersponnen hat. Es gibt ja eigentlich keinen Heiligen Klamandus.“ Das Wort stamme aus dem Lateinischen (clamare) und bedeutet ausrufen. „Meine Eltern sind 1924 und 1925 geboren. Meine Tante ist 1902 geboren. Diese Legende geht also schon bis ins 19. Jahrhundert zurück.“

Zwei Figuren stehen im Klamandes-Bildstock. Foto: Thorben Behring Foto: Thorben Behring