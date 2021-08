Beruf : Lehrerin Marianne Kranz verabschiedet

Am Nikolaus-von-Kues-Gymnasium in Bernkastel-Kues wurde Oberstudienrätin Marianne Kranz in den Ruhestand verabschiedet. Foto: Arpad Dobozy

Bernkastel-Kues (red) Das Nikolaus-von-Kues-Gymnasium in Bernkastel-Kues hat Oberstudienrätin Marianne Kranz in den Ruhestand verabschiedet. Sie unterrichtete hier seit 2009 die Fächer Englisch und Französisch. Die engagierte Lehrerin war einst die erste Frauenbeauftragte des Kreises Bernkastel-Wittlich und hatte zuvor am St.-Willibrord-Gymnasium in Bitburg gelehrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken