Corona : Leichter Anstieg der Covid-19-Fälle im Kreis Bernkastel-Wittlich

Foto: dpa/Britta Pedersen

Bernkastel-Wittlich (red) Am Sonntag ist die Zahl der dem Gesundheitsamt gemeldeten Covid-19-Fälle leicht angestiegen, nachdem sie am Samstag gleich geblieben war. So wurden der Kreisverwaltung drei weitere Fälle bekannt.



Die Zahl der im Landkreis positiv auf Covid-19 Getesteten steigt damit auf 142. Aus der häuslichen Isolierung konnte niemand entlassen werden, sodass die Zahl der Genesenen nach wie vor 120 beträgt. Unter Berücksichtigung der Genesenen sowie der beiden bisherigen Todesfälle sind aktuell insgesamt 20 Personen erkrankt.