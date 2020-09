Industrie : Leiharbeit: Gewerkschaft plant Aktion bei Simon Fleisch in Wittlich

Wittlich/Trier Gegen die aus ihrer Sicht unhaltbaren Zustände in den Schlachtbetrieben und für ein Verbot der Werkverträge und Leiharbeit in der Fleischindustrie ruft die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Donnerstag, 10. September, (jeweils von 3.30 bis 5.30 Uhr und 13.30 bis 15 Uhr) bei einem Aktionstag bei Simon Fleisch auf.

