Menschen : Der Wald ist sein Leben - auch im Ruhestand

Ulrich Frömsdorf wird das Geschehen rund um den Wald weiter verfolgen, auch wenn er ab Februar in Ruhestand ist. Er war sein Leben lang mit dem Wald verbunden. Foto: Bents Christina

Wittlich Nach mehr als 40 Jahren geht der Leiter des Forstamts Wittlich, Ulrich Frömsdorf, Ende Januar in den Ruhestand. Die Zukunft des Walds sieht er im vielfältigen Mischwald, an dem der Forst in Rheinland-Pfalz seit 30 Jahren arbeitet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christina Bents

Dabei hat er immer Wert darauf gelegt, selbst viel im Wald zu sein und sich vor Ort ein Bild zu machen. Aus Erfahrung weiß er: „Sie können anderen Menschen, etwa Gemeinderäten nichts vermitteln, was sie nicht selbst gesehen haben.“ Und so war er immer wieder mit seinen Revierförstern unterwegs und hat sich die örtlichen Gegebenheiten, die zwischen der Mosel und der Vulkan­eifel ziemlich unterschiedlich sind, informiert. Wichtig war und ist ihm das Thema Waldbau, das den Aufbau und die Gestaltung des Walds beinhaltet. „Vielfältige Mischwälder, dafür setze ich mich ein, denn dadurch ist das Ökosystem des Walds in sich stabil. Es ist auch besser für die Generationen bei den Bäumen und der Tierwelt. Auf den Holzmarkt wirkt es sich ebenfalls positiv aus“, schwärmt er.

Er legt Wert darauf, dass auch die Nadelhölzer in einen Mischwald gehören. „Sie sind als Lebensraum wichtig und für den Holzmarkt begehrt, etwa für Dachstühle. Auch bei der Bindung von CO 2 kommt ihnen eine große Bedeutung zu, weil sie schneller wachsen.“ Insgesamt ist er der Meinung, dass man mehr mit Holz bauen sollte, denn so brauche man weniger Stahl und Beton, die bei ihrer Herstellung sehr viel Energie verbrauchen.

Info Gemeinschaftsforstamt Wittlich Größe: rund 20.000 Hektar Waldfläche Lage: Verbandsgemeinde Wittlich-Land und Stadt Wittlich, Kreis Bernkastel-Wittlich Forstreviere: Neun kommunale und staatliche Forstreviere mit je 1500 bis 1800 Hektar Wald, außerdem einige größere Privatwaldbetriebe mit eigenen privaten Revierförstern Waldbesitz: 65 Prozent Gemeinde- und Stadtwald von 44 Gemeinden, 13 Prozent Landeswald, 12 Prozent Kleinprivatwald, 10 Prozent private Forstbetriebe Naturräume: Wittlicher Senke, Meulenwald, Öfflinger Hochfläche, Teile der Vulkaneifel Baumartenverteilung: standortsbedingt sehr unterschiedlich in den einzelnen Revieren, in Summe 46 Prozent Laub-Mischbestände mit überwiegend Eiche, 23 Prozent Fichte-und Tannenarten, 17 Prozent Douglasien, 14 Protent Kiefern- und Lärchenarten Jährlicher nachhaltiger Holzeinschlag: rund 70.000 Festmeter Kommunales und staatliches Personal in den Forstrevieren: Neun Revierleiter, fünf Forstwirtschaftsmeister, 25 Forstwirte, in Ausbildung zwei Forstwirt-Azubi und zwei Forstinspektor-Anwärter Personal im Forstamtsbüro: vier Büroangestellte, Büroleiter, drei Förster mit Spezialisierung u.a. in der Umweltbildung, Amtsleiter

Durch Corona hat der Wald viel Aufmerksamkeit bekommen. „Die Menschen haben noch einmal gemerkt, wie wichtig der Wald und die schöne Umgebung ist, in der wir hier leben. Naherholung ist dabei ein wichtiges Stichwort.“ Die Schäden durch den Klimawandel halten sich im Gebiet des Forstamts Wittlich in Grenzen. „Es gibt bei uns sehr wenige große Kahlflächen, sondern Lücken, die durch die Borkenkäferschäden entstanden sind. Nach dem Sturm Wiebke im Jahr 1990 gab es weit größere Probleme. Wir sind nicht im Katastrophenmodus“, sagt der Experte.

Verändert hat sich seit seinem Studium in Göttingen und Wien einiges in der Forstverwaltung, wobei die Grundrichtung seit 30 Jahren die gleiche ist. Es werden beispielsweise Forstzertifikate angestrebt, etwa für die ökologische Ausrichtung. „Das beeinflusst die Arbeit natürlich.“ In der Waldarbeit ist mehr mechanisiert worden. Die Holzernte wird in vielen Bereichen von Vollerntern übernommen. „Das ist für die Arbeitssicherheit ein großer Vorteil, denn gerade dort liegt ein großes Unfallpotential“, so Ulrich Frömsdorf.

Zudem sind die Reviere größer geworden. „Das wirkt sich bis zu den Forstwirten aus, die heute eine doppelte Fläche zu bearbeiten haben, wie früher.“

Sehr positiv sieht er die Entwicklung im Bereich der Waldpädagogik. „In der Kita Niederöfflingen gab es schon vor vielen Jahren das Pionierprojekt Waldkita und inzwischen haben die meisten Kindergärten Waldgruppen oder Waldtage. Ein tolles Projekt ist auch in Altrich entstanden.“

In der Arbeit der Forstverwaltung, das im Forstamt Wittlich zu 80 Prozent aus Gemeinde- Stadt- und Landeswald besteht, sollen sich die Wünsche der Gemeinden wiederfinden. „Wobei wir hier sehr kooperative Räte haben. Wir informieren über das, was möglich ist und finden dann gemeinsame Wege“, lobt Frömsdorf.