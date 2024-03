Drei Männer in einem schwankenden Boot Wie das Leitungsteam des Pastoralen Raums Bernkastel-Kues Menschen für die Kirche gewinnen will

„Haltung zeigen – Für ein gutes Miteinander“ oder „Gemeinsam vorangehen“. Das sollte für die gesamte Gesellschaft der Maßstab sein. Für die Kirche müsste das noch mehr gelten. Doch gerade der katholischen Kirche nehmen immer weniger Menschen diesen Anspruch so ab, wie er in aktuell laufenden Aktionen formuliert ist. Die Themen „Missbrauch“, „Frauen im Priesteramt“ und „Verantwortung der Laien“ beziehungsweise der Umgang damit, lassen viele Katholikinnen und Katholiken an der Institution zweifeln oder verzweifeln. Die Zahl der Kirchenaustritte nimmt stetig zu. Im Bistum Trier waren es 2006 knapp 3000, 2022 waren es fast zehnmal so viele.