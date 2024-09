Wahl am Freitagabend Das ist die neue Moselweinkönigin

Wer vertritt künftig das Anbaugebiet an Mosel, Saar und Ruwer im In- und Ausland? In Leiwen traf nun eine Jury eine Entscheidung unter vier Bewerberinnen.

14.09.2024 , 07:46 Uhr

Von Monika Traut-Bonato