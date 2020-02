Bildung : Lektürekreis an Kueser Akademie

Bernkastel-Kues (red) Der Lektüre- und Gesprächskreis zum Thema „Nikolaus von Kues – Belehrte Unwissenheit und Religion“ findet am Freitag, 21. Februar, ab 17 Uhr in der Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte in Bernkastel-Kues statt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken