Bildung : Lektürekreis für Migranten

Bernkastel-Kues (red) Unter dem Motto „Wir lesen“ bietet die Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte einen Lektürekreis unter der Leitung von Dr. Matthias Vollet für Migranten an. Das erste Treffen ist am Dienstag, 14. Mai, ab 18 Uhr in der Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte, Gestade 6, in Bernkastel-Kues.

