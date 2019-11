Bildung : Lektürekreis über Homers Odyssee

Bernkastel-Kues (red) Die Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte bietet in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Bernkastel-Kues am Donnerstag, 28. November, von 18 bis 19 Uhr den Kurs „Mit Homer durchs Mittelmeer – Die Odyssee“ in der Kueser Akademie an.

