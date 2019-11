Bildung : Lektürekreis über Homers Odyssee

Bernkastel-Kues (red) Die Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte bietet in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Bernkastel-Kues am Donnerstag, 28. November, von 18 bis 19 Uhr den Kurs „Mit Homer durchs Mittelmeer – Die Odyssee“ in der Kueser Akademie an.

Homer lässt in seiner Odyssee den Odysseus durch weite Teile des Mittelmeers irren, bis er endlich seine Heimat findet. Zahlreich sind die Versuche, die Orte zu identifizieren; naheliegend natürlich auch, das ganze Epos als eine Metapher für das Menschsein zu lesen. Beide Aspekte sollen im Kurs unter der Leitung von Dr. Matthias Vollet durch eine gemeinsame Lektüre und Besprechung lebendig werden. Die Kursgebühr für einen Einzeltermin beträgt fünf Euro. Schüler und Studierende zahlen keine Kursgebühr.