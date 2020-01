Bildung : Lektürekreis über Homers Odyssee

Bernkastel-Kues (red) Die Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte bietet am Donnerstag, 30. Januar, ab 18 Uhr den Kurs „Mit Homer über das Mittelmeer – Die Odyssee“ in der Kueser Akademie an. Die Kursgebühr für einen Einzeltermin beträgt fünf Euro.

Schüler und Studierende zahlen keine Kursgebühr.