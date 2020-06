Kirche : Katholische Jugend geht online

Trier/Wittlich Lena Kettel aus Wittlich wurde zur neuen BDKJ-Diözesanvorsitzenden gewählt.

(red) Die Diözesanversammlung des BDKJ Trier hat, statt traditionell in der Jugendbildungsstätte Marienburg bei Bullay – coronabedingt in digitaler Form stattgefunden.

Die scheidende Diözesanvorsitzende Susanne Kiefer blickte auf ein bewegtes Jahr zurück, das von kirchen- und jugendpolitischen Diskussionen geprägt war und die Jugendverbände sowie den Dachverband an vielen Fronten herausforderte. Das demokratische Selbstverständnis und die Bereitschaft, Kirche und Gesellschaft aktiv zu gestalten, sei bei der Arbeit in diesen Prozessen immer wieder deutlich geworden.

In der konkreten Arbeit vor Ort hätten die Jugendverbände und der BDKJ gerade in den vergangenen Monaten viel Kreativität, zum Beispiel durch verschiedene virtuelle, digitale Angebote oder auch durch kontaktlose, analoge Kommunikationsformen klassisch via Post gezeigt. „Trotz vieler abgesagter Veranstaltungen wie beispielsweise den Boliviensammlungen, Ferienfreizeiten und Gruppenstunden vor Ort, sei es den Jugendverbänden gelungen, alternative Aktionen wie zum Beispiel digitale Zeltlager und interkulturelle Begegnung mit Bolivien auf die Beine zu stellen“, so Susanne Kiefer. Und: „In den Sommerferien wird es mit der Aktion ‚Solidarität bewegt‘ eine weitere große Bolivien-Jugendaktion geben, bei der durch einen Spendenlauf Gelder für unsere Partnerschaftsarbeit gesammelt werden.“