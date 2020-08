Eine Jugend im Krieg : Erinnerungen von Leo Kolz in Buchform: Von Würmern in der Suppe und der Flucht nach Hause

Erinnerungen von Leo Kolz in Buchform: Von Würmern in der Suppe und der Flucht nach Hause

Longkamp Der Longkamper Leo Kolz hat ein Buch über seine Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg geschrieben. Der 92-Jährige ist einer der wenigen Zeitzeugen aus der Region.

Leo Kolz hat einiges erlebt und erreicht in seinem Leben. Der 92-jährige Longkamper ist Ehrenbürger seines Heimatdorfs, den Männergesangverein gründete er ebenso wie den Sportverein, war 50 Jahre Vorsitzender des Kirchenchores, war in der Feuerwehr aktiv, engagierte sich im Orts- und Pfarrgemeinderat und ist seit 1995 bis heute Schiedsmann („Das gebe ich aber jetzt auf“). „Nur im Musikverein war er inaktives Mitglied“, sagt seine Frau. Unter anderem hat Leo Kolz für alle seine Ehrenämter die Landesverdienstmedaille verliehen bekommen.

Aber das ist noch nicht alles, was der Vater von zwei Kindern und Großvater von fünf Enkeln, der bis vor vier Jahren noch tageweise im Büro in seinem Beruf als kaufmännischer Angestellter gearbeitet hat, in seiner Freizeit gestemmt hat. Zu seinem 90. Geburtstag Anfang 2018 hat er sein 460 Seiten dickes Buch „135 Jahre historische Zeitreise“. veröffentlicht, in dem er die Geschichte Longkamps in das Weltgeschehen einordnet.