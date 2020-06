Unterricht : Lesesommer mit veränderten Bedingungen

Wittlich (red/hpl) Auch in diesem Jahr bietet die Stadt- und Kreisergänzungsbücherei Wittlich als einzige Bibliothek in Rheinland-Pfalz den Lesesommer vom 22. Juni bis 22. August zusätzlich in englischer Sprache an.



Die Gelegenheit also, die mühsam im Homeschooling erworbenen Englischkenntnisse der vergangenen Monate zu stabilisieren und zu vertiefen. Dafür stehen Easy Reader zur Verfügung, die auf einzelne Schuljahre zugeschnitten sind. Für Fortgeschrittene,sind anspruchsvolle, original englischsprachige Jugendbücher zusätzlich im Angebot.

Wegen der Corona-Krise gelten für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer am „English Summer Reading Club“ aber geänderte Bedingungen:

Anmeldungen sollten möglichst per Mail (info@stadtbuecherei.wittlich.de) oder schriftlich erfolgen. Die Anmeldekarten können auf www.lesesommer.de heruntergeladen werden, sind aber auch in der Bücherei erhältlich. Die fertigen Clubausweise liegen dann ab Beginn des Lesesommers zur Abholung bereit.

Um die Anzahl der Besuche möglichst gering zu halten, dürfen jeweils 3 Bücher für 4 Wochen entliehen werden. Es können auch E-Books aus der Onleihe genutzt werden. Statt eines Interviews muss der Buch-Check (natürlich in Englisch!) ausgefüllt und gemeinsam mit der Bewertungskarte abgegeben bzw. per Mail zugeschickt werden. Alternativ steht wieder – wie bereits in den Vorjahren - der Online-Buchtipp auf der Website des Lesesommers zur Verfügung.

Wie gewohnt gilt der English Summer Reading Club mit 3 englischen Büchern als erfolgreich abgeschlossen, es dürfen aber bis zu 7 Bücher (auch im Sprachenmix) gelesen und bewertet werden. Die Clubausweise können per Post oder über den Briefkasten abgegeben werden und erhalten im Anschluss die Lesesommerstempel.