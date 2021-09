Lesung : Das Grauen des Fotografen im Konzentrationslager

Morbach Nur wenige Zuhörer kamen zu einer Lesung ins Morbacher Café Heimat, bei der Autor Reiner Engelmann Erlebnisse eines Auschwitz-Insassen erzählte.

Brasse war Pole und kam nach verschiedenen Aufenthalten in Arbeitslagern als 22-Jähriger bereits 1940 nach Auschwitz. Nach einem halben Jahr, in dem er in verschiedenen Arbeitskolonnen eingesetzt wurde, unter anderem als Leichenträger, erhielt er als gelernter Fotograf den Auftrag, die Insassen zu abzulichten. An die 50 000 Menschen habe Brasse bis zur Auflösung des Lagers 1945 im Bild festgehalten, sagt Engelmann. Wer fotografiert wurde, kam in eine Arbeitskolonne, wer nicht fotografiert wurde, kam in die Gaskammer. Weitere Beispiele, die den Zuhörern im Café Heimat schier den Atem verschlagen haben, waren Schilderungen wir diese: Lagerärzte haben sich aus der Haut tätowierter Menschen Buch­einbände herstellen lassen. Bei einem Weihnachtsapell im Freien bei Minusgraden lagen unter einem Christbaum Leichen, während „Stille Nacht, Heilige Nacht“ gesungen wurde. Brasse bat einen als brutal bekannten Kapo, drei Insassen, die ihm bekannt waren, so umzubringen, dass sie nicht lange leiden müssen. Er fotografierte Zwillinge, an denen der berüchtigte Lagerarzt Mengele seine Experimente machte.