Lesung : Lesung in der Casa Tony M.

Wittlich (red) Annette Münzel liest am Mittwoch, 21. August, ab 19 Uhr in der Casa Tony M. im Museum Tony Munzlinger aus „Qualityland“ von Marc-Uwe Kling. Die Lesung gehört zur Reihe „KI - Künstliche Intelligenz“ in der Literatur – Literarische Abende mit Diskussion“.

