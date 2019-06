Festival : Künstlerfestival imHunsrück

Gankino Circus. Foto: TV/Stephan Minx/Kilian Bishop

Morbach (red) Lesung, Hunsrück-Songs, Musikkabarett und Ausstellung – das bietet das Festival „Kultana“ (Kultur am Nationalpark) der Vereine Kunst im Gewächshaus aus Morbach und Blue Note aus Idar-Oberstein am Samstag, 29. Juni, auf dem Gelände der Gärtnerei Berg in Morbach.

Bernd Simon. Foto: TV/Bernd Simon