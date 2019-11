Lesung : Lesung in der Synagoge

Bernkastel-Kues (red) Stefan Kritten liest am Samstag, 9. November, ab 19 Uhr in der ehemaligen Synagoge in Bernkastel-Kues aus dem Roman „Nacht“ von Edgar Hilsenrath. Das Ehepaar Leischner begleitet mit jiddischen Liedern.