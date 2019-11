Lesung : Lesung jüdischer Dichter mit Musik

Morbach-Hinzerath (red) Bei Spaziergängen in Laufersweiler (Rhein-Hunsrück-Kreis) begegnet man auf einem Lyrikpfad fünf jüdischen Dichtern. Ihre unterschiedlichen Lebenswege klingen an, geprägt von Antisemitismus und Verfolgung, aber ebenso von Lebensmut, Widerstand und großer Kreativität.

Diesen fünf ist eine Veranstaltung gewidmet, die am Sonntag, 17. November, 17 Uhr, im Kreativhaus Hinzerath stattfindet. In besinnlicher Atmosphäre werden Gedichte und Texte von Heinrich Heine, Marianne Dora Rein, Else Lasker-Schüler, Mascha Kaleko und Erich Fried vorgetragen. Die verbindenden musikalischen Beiträge bieten Raum, den Worten nachzuspüren. Es wirken mit (von links): Karl Gerhard Halstein (Klavier), Maria Jekeli-Halstein (Cello) , Maria Finnemann, Inge Kölle, Margit Kuhnle (alle Text). Veranstalter ist das Kreativhaus Hinzerath. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen. Anmeldung ist erwünscht unter Telefon 06533/3475. Foto: Gisela Wagner